Il sito del Centro Studi La Runa è online dal 1998. La versione che state attualmente visitando è la quarta.

La prima versione, interamente statica, venne pubblicata all’indirizzo utenti.lycos.it/centrostudilaruna e rimase online sino al 2004. Allora il sito presentava le attività dell’associazione, una selezione degli articoli pubblicati sulla rivista Algiza e alcuni ulteriori articoli di associati e collaboratori.

Con la seconda versione, anch’essa statica, Centro Studi La Runa si trasferì sull’attuale dominio centrostudilaruna.it. Furono pubblicati numerosi articoli di collaboratori e vennero create diverse sezioni per raggrupparli. Inoltre nel corso dell’anno 2007 vennero affiancati al sito il Blog Huginn e Muninn e il Forum Runa.

Con la terza versione, a partire dal mese di aprile 2008, il sito è divenuto dinamico (le pagine iniziarono cioè ad essere aggiornate automaticamente dal sistema ad ogni nuovo inserimento di contenuti). Vennero introdotte la possibilità di commentare gli articoli, di abbonarsi via feed o via e-mail agli aggiornamenti; furono inoltre create pagine che elencavano gli articoli di ogni singolo autore e in ogni singola lingua e inserite varie altre funzioni. Il tema grafico era basato su Daleri Selection di Andreas Viklund, al quale erano state apportate notevoli modifiche. Tutti gli articoli che vennero pubblicati nella prima e nella seconda versione del sito recano da allora la data convenzionale del 1 gennaio 2000.

Con la attuale quarta versione, inaugurata nel giugno 2015, si è introdotta una vesta grafica più sobria, che permette al visitatore di potersi concentrare maggiormente sul testo che su quanto lo circonda.

Questo sito gira su wordpress; il tema grafico attualmente in uso è Virtue Premium di Kadence Press.

* * *

Il sito si articola in sezioni tematiche.

La sezione inaugurata per prima è Centro Studi La Runa online. Vi sono raccolti contributi e articoli di nostri collaboratori, pubblicati in varie lingue, oltre a scritti significativi che circolano su internet.

Esistono poi degli “Speciali” dedicati a singoli temi o autori, che ospitano articoli di e su gli autori stessi, oltre – ove esistenti – collegamenti a siti dedicati. Sinora abbiamo costruito sedici Speciali, tutti oggetto di costante aggiornamento, dedicati rispettivamente a Julius Evola, ad Adriano Romualdi, ad Alfredo Cattabiani, a Ernst Jünger, a Knut Hamsun, a Mircea Eliade, a Friedrich Nietzsche, agli studi indoeuropei, ai Celti, alla storia antica, alla letteratura fantastica, alla controstoria e metapolitica (Teiwaz), alla Rivoluzione Conservatrice, al medioevo, ai simboli, alla Tradizione solare, alla religione e alla letteratura.

La pagina dei links, cioè dei collegamenti ad altri siti, è suddivisa in ulteriori sezioni tematiche. I webmaster che desiderino collegare il proprio sito con il nostro possono vedere la pagina dedicata ai banner. Inoltre quanti desiderino riprendere articoli pubblicati sul sito sono liberi di farlo, a patto che citino la fonte e riportino in calce o a margine della citazione un link alla pagina del nostro sito dalla quale l’articolo è stato tratto.

Gli inserzionisti interessati a pubblicare banner o riquadri pubblicitari sul nostro sito possono contattarci tramite l’apposito form.

Tutti gli articoli ospitati sul sito riflettono esclusivamente il pensiero dei loro autori, che se ne assumono ogni responsabilità. Questo spiega, tra l’altro, la presenza di posizioni e interpretazioni talvolta divergenti. Invitiamo tutti i nostri ospiti a partecipare attivamente al miglioramento del sito, segnalandoci eventuali errori od omissioni e inviandoci scritti per un’eventuale pubblicazione.

Buona navigazione!

Il Centro Studi La Runa